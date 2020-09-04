تضاعف استثمارات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة إلى 8 مليارات جنيه

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن، ومدير مبادرة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 4 مليارات جنيه، والعام المقبل ستتضاعف تلك المبالغ.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، تقديم خلود زهران، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن المرحلة الثانية من المبادرة تضاعفت استثماراتها إلى 8 مليار جنيه، موضحاً أن المبادرة تستهدف 143 قرية في المرحلة الأولي من أصل 1000 قرية.

وأكمل مدير مبادرة حياة كريمة، أن محافظة البحيرة بها عدد كبير من القري المنضمة للمبادرة وهي من المحافظات الأعلى في الوجه البحري، قائلا:"على عكس باقي محافظات الوجه البحري هناك محافظات بها قرية واحدة أو قريتين، وفي البحر الأحمر قرية".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات هذه المبادرة الوطنية الهامة، لكونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، لافتأً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق هذه المبادرة بهدف توفير "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات، وأن الدولة عازمة على استكمال مراحلها المتلاحقة، وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد.