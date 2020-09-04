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تشريح جثة شاب قتله عاطل بسبب خلافات أسرية فى الهرم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:00 م
تشريح جثة شاب قتله عاطل بسبب خلافات أسرية فى الهرم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب قتله عاطل بسبب خلافات زوجية فى الهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في جريمة مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة الهرم، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى "محمد. أ" أطلق عليه عاطل أعيرة نارية، وحاول عدد من الأشخاص إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وقال شهود عيان، إن المجني عليه استغاثت به زوجته بسبب خلافات خاصة بأسرة زوجته مع آخرين، وعندما توجه لحل الخلاف، أطلق عليه المتهم طلقتين أسفرا عن مقتله.


الطب الشرعى

جريمة قتل في الهرم

خلافات زوجية

اطلاق نار في الهرم

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