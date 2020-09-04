ترامب يدعو مالكة صالون تجميل لإدارة مجلس النواب بدلا من بيلوسى..فكيف ردت؟

كتبت ريم عبد الحميد

وجدت سيدة أمريكية بسيطة تمتلك صالونا للتجميل فى ولاية كاليفورنيا نفسها فى قلب أزمة بين رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى والرئيس ترامب، حيث تمتلك إريكا كيوس صالونا للتجميل فى ولاية كاليفورنيا، والذى تم الكشف مؤخرا أن بيلوسى ذهبت إليه لتصفيف شعرها وانتهكت قيود كورونا المفروضة من قبل الولاية، وهو ما أثار ضدها عاصفة من الانتقادات والسخرية لاسيما من الجمهوريين وقائدهم الرئيس ترامب.

وقال موقع فوكس نيوز إنه بعدما وجدت كيوس نفسها محاصرة مع بيلوسى، التى زعمت أنه نصب لها فخا، قرر ترامب أنه معجب بأسلوب صاحبة الصالون. وكتب تغريدة مساء الخميس طرح فيها فكرة أن تدير كيوس مجلس النواب وتتولى منصب رئاسته، وهو الدور الذى تقوم به بيلوسى الآن. وقال ترامب أيضا فى كلمة أمام حشد انتخابى "أريد صاحبة الصالون أن تقود مجلس النواب".

Nancy Pelosi says she got “set up” by a Beauty Parlor owner. Maybe the Beauty Parlor owner should be running the House of Representatives instead of Crazy Nancy? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

وردا على ما قاله ترامب، قالت كيوس إنها ترى كيف يقاتل الرئيس بقوة من أجل أمريكا، وواستطردت: كان ذلك ملهما لى لفعل الصواب من أجل العاملين فى صناعتى وفى الصناعات الصغيرة الأخرى فى كل مكان. وأضافت أنها لم تتوقع أبدا كل هذا، لكن البيت الذى تركز عليه الآن هو منزلها الذى تعيش فيه ابنتان تحت العاشرة يتم تعليمهما الآن بالتباعد الاجتماعى، لكنها أعربت عن تقديرها لهذه المشاعر... وأضافت قائلة إنه رئيسى وسأفعل ما أنا بحاجة لفعله.

وكان ترامب قد كتب فى تغريدة أمس لخميس يقول "نانسى بيلوسى تقول إنه نصب لها فخا من قبل مالكة مركز تجميل. ربما تستطيع مالكة صالوان بيوتى بارلور أن تدير مجلس النواب بدلا من نانسى المجنونة".