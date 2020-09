ترامب يدعو مالكة صالون تجميل لإدارة مجلس النواب بدلا من بيلوسى..فكيف ردت؟

وجدت سيدة أمريكية بسيطة تمتلك صالونا للتجميل فى ولاية كاليفورنيا نفسها فى قلب أزمة بين رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى والرئيس ترامب، حيث تمتلك إريكا كيوس صالونا للتجميل فى ولاية كاليفورنيا، والذى تم الكشف مؤخرا أن بيلوسى ذهبت إليه لتصفيف شعرها وانتهكت قيود كورونا المفروضة من قبل الولاية، وهو ما أثار ضدها عاصفة من الانتقادات والسخرية لاسيما من الجمهوريين وقائدهم الرئيس ترامب.

وقال موقع فوكس نيوز إنه بعدما وجدت كيوس نفسها محاصرة مع بيلوسى، التى زعمت أنه نصب لها فخا، قرر ترامب أنه معجب بأسلوب صاحبة الصالون. وكتب تغريدة مساء الخميس طرح فيها فكرة أن تدير كيوس مجلس النواب وتتولى منصب رئاسته، وهو الدور الذى تقوم به بيلوسى الآن. وقال ترامب أيضا فى كلمة أمام حشد انتخابى "أريد صاحبة الصالون أن تقود مجلس النواب".

Nancy Pelosi says she got “set up” by a Beauty Parlor owner. Maybe the Beauty Parlor owner should be running the House of Representatives instead of Crazy Nancy?