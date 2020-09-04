تخصيص 24 قطعة أرض بمساحات 4 آلاف متر لبناء مساجد فى بنى سويف الجديدة

كتب على عبد الرحمن

ضمن خطة الدولة لاستكمال المرافق والمنشآت الخدمية فى المدن الجديدة وتحديدا فى مدينة بنى سويف الجديدة، انتهت الدولة من تخصيص 24 قطعة أرض لبناء 24 مسجدا جديدا لخدمة سكان المدينة، وذلك خلال الفترة من عام 2016 وحتى الآن.

المساجد الجديدة التي سيتم بناؤها في مدينة بنى سويف الجديدة تم توزيعها على المناطق المختلفة بالمدينة وهى:"الحي السكني الأول، الحي السكني الثانى، الحي السكني الثالث، الحي السكني الرابع، الحي السكني الخامس ، مركز المدينة، صناعات خفيفة، ابني بيتك 1 ، ابني بيتك 2 ، أراضي الاسكان الاجتماعي رقم 1، عمارات الاسكان الاجتماعي 55 فدان، منطقة خدمات الاسكان الاجتماعي".

وتتراوح مساحات قطع الأراضى المخصصة لبناء مساجد في مدينة بنى سويف الجديدة ما بين 726 متر مربع و 4791 متر مربع.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لإنشاء المساجد في المدن الجديدة والتى تم بناؤها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.