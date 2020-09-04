تحرير 29 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم، الجمعة، من تحرير 29 قضية تموينية متنوعة، خلال حملة على الأسواق في مجال ضبط القضايا التموينية بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وأسفرت نتائج الحملة، عن ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وكانت مباحث المرور بأسوان، تمكنت اليوم الجمعة، من ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع المحافظة، بتوجيهات العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور بأسوان، ورئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، والتى أسفرت أيضاً عن ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة شملت: ضبط سيارة و3 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 71 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 84 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.