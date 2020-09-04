اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يشكك فى نزاهة التصويت عبر البريد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:57 م
بومبيو يشكك فى نزاهة التصويت عبر البريد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بومبيو
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التصويت عبر البريد بكثافة يهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكانت شركة "فيس بوك" أعلنت أن موقع التواصل الاجتماعى الشهير سوف يحظر عرض الإعلانات السياسية التى تروج للجمهوريين والديموقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة المقرر عقدها فى 3 من نوفمبر القادم.

وقالت شبكة سى إن بى سى، إن الحظر الإعلانى سيطبق فقط على المواد التى تم تقديمها خلال الأسبوع الذى يسبق الانتخابات، ولكن لا يزال يسمح بتقديم تلك الإعلانات قبل 27 أكتوبر.

بالإضافة إلى التقييد الجديد، وقالت الشركة أإن "فيس بوك" سيحظر أى منشور من مرشح يحاول إعلان فوزه قبل أن تظهر النتائج النهائية فى فرز الأصوات من رويترز، ومجموعة الانتخابات الوطنية.

 
 

بومبيو

انتخابات الرئاسة الامريكية

الانتخابات الامريكية

التصويت بالبريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"فيس بوك" يحظر الإعلانات السياسية قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة الأمريكية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:53 م

"المجمع الانتخابى" ..كلمة السر فى حسم معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:36 م

إطلاق النار فى بورتلاند يلقى بظلاله على حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يهاجم الديمقراطيين لإدارتهم مدنا تشهد أحداث عنف.. وبايدن يواجه ضغوطا لإبداء استجابة قوية رغم رغبته فى التركيز على كورونا والاقتصاد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:00 م

تايمز البريطانية: الاقتصاد مفتاح ترامب للفوز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:36 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة