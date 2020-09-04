بومبيو يشكك فى نزاهة التصويت عبر البريد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التصويت عبر البريد بكثافة يهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكانت شركة "فيس بوك" أعلنت أن موقع التواصل الاجتماعى الشهير سوف يحظر عرض الإعلانات السياسية التى تروج للجمهوريين والديموقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة المقرر عقدها فى 3 من نوفمبر القادم.

وقالت شبكة سى إن بى سى، إن الحظر الإعلانى سيطبق فقط على المواد التى تم تقديمها خلال الأسبوع الذى يسبق الانتخابات، ولكن لا يزال يسمح بتقديم تلك الإعلانات قبل 27 أكتوبر.

بالإضافة إلى التقييد الجديد، وقالت الشركة أإن "فيس بوك" سيحظر أى منشور من مرشح يحاول إعلان فوزه قبل أن تظهر النتائج النهائية فى فرز الأصوات من رويترز، ومجموعة الانتخابات الوطنية.