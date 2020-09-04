اليوم السابع
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بورصة قطر تخسر 1.1 مليار ريال ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 0.47% خلال أسبوع

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:00 م
بورصة قطر تخسر 1.1 مليار ريال ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 0.47% خلال أسبوع بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسراً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9836.22 نقطة، خلال جلسات المنتهي، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 573.259 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 2.05 مليار سهم بقيمة 3.02 مليار ريال، عبر تنفيذ 60.58 ألف صفقة.
 
وهبط ببورصة قطر 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.15%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.57%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 1.12%، 0.20%، على التوالي، وتراجع 26 سهماً، فيما ارتفع 20 سهماً، واستقر سهم واحد.
 
أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.
 
وتصدرت مجموعة QNB، صافي أرباح الشركات القطرية، بإجمالي بلغ 6.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي أرباح 7.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، تلاها شركة Ooredoo وحققت صافي ربح بلغ 818 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 841  مليون ريال قطري، وفي المركز الثالث البنك التجاري وحقق صافي ربح بلغ 901.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 948.2 مليون ريال قطري، وجاء في المركز الرابع بنك الدوحة وحقق صافي ربح بلغ 501 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بلغ 519 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.
 
وحلت في المركز الخامس شركة صناعات قطر وحققت صافي أرباح بلغ 485.3 مليون ريال قطري مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.46 مليار ريال قطري، ثم البنك الأهلي وحقق صافي ربح بلغ 294.45 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 359.27 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وشركة قطر للوقود (وقود) وحققت صافي الربح 270.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 548.3 مليون ريال قطر.
 

بورصة قطر

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