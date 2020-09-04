بلغاريا تسجل 158 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الجمعة تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 ألفا و775 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 10 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 658 شخصا.

وأضافت الوزارة أن 764 مريضا بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات، وأن 61 حالة منهم في حالة خطيرة.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 11 ألفا و935 بعد تسجيل 175 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت العاصمة صوفيا غالبية الإصابات الجديدة بتسجيل 42 حالة تليها بلاجوفجراد بـ 28 ثم ستارا زاجورا بـ 12.