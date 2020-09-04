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"بكتيريا قولونية" فى مستشفى إيطالية تتسبب فى وفاة أطفال..اعرف التفاصيل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:13 ص
"بكتيريا قولونية" فى مستشفى إيطالية تتسبب فى وفاة أطفال..اعرف التفاصيل بكتيريا
كتبت فاطمة شوقى

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شهدت مستشفى فى مدينة فيرونا الإيطالية، مأساة حقيقية ، حيث أدت جرثومة الى قتل 4 أطفال وأثرت على 96 آخرين، منهم 9 فى حالة دماغية خطيرة، وأشارت صحيفة "لاستامبا" الايطالية إلى أن مكتب المدعى العام الإيطالى، بدأ التحقيق فى المستشفى بعد شكوى والدين من أن بكتيريا Citrobacter koseri ، كانت السبب فى اصابة العديد من الأطفال بأعراض غريبة والتى ادت فى النهاية الى الموت فى عام 2018.

وتعتبر Citrobacter  مجموعة بكتيريا القولونية تسمى المعوية ، وهي متحركة وقادرة على تخمير اللاكتوز، وبحسب التحقيقات ، تم العثور على البكتيريا القاتلة فى إحدى حنفيات المياه المستخدمة فى تنظيف زجاجات الأطفال فى وحدة العناية المركزة بمستشفى النساء والأطفال فى فيرونا، مما أدى الى حالات الوفاة والاصابة.

كما أفاد الادعاء أن البكتريا citrobacter قد استعمرت الصنبور ، ربما بسبب عدم احترام تدابير النظافة ، فالافتقار إلى نظافة الأيدي ، والمنتجات المستخدمة بدون تاريخ فتح ولا غطاء ، وعدم تغيير القفازات بمريض جديد" هي بعض الحالات التي أشار إليها الادعاء.

وبدأت الضوابط الأولى من قبل إدارة المستشفى في يناير ثم توقفت بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا.

وأوضح رئيس منطقة فينيتو ، لوكا زايا ، أن "المنطقة والمستشفى تحت تصرف سلطات التحقيق من جميع الجوانب" بينما استنكر أولياء أمور الأطفال رغبة المستشفى في التستر على الوضع ، وأوضح لهم أنه شيء يمكن أن يحدث.

ومع ذلك ، اكتشفت إحدى الأمهات ، عند التحدث مع المصابين الآخرين ، أن هذا أمر شائع في المستشفى. 

ونددت المرأة التي تحدثت مع أقارب الأطفال المتوفين أمام المستشفى مطالبة بالعدالة: "أنا هنا لأن اللجنة المسؤولة أكدت كل ما كنت أفكر فيه دائمًا: ماتت ابنتي بسبب قصور في النظافة الصحية".

 


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