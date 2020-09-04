بائع الفريسكا بعد التحاقه بكلية الطب: الشغل مش عيب وهفضل أساعد أبويا في الإجازة

كتب: مصطفي جابر

"الشغل مش عيب" جمله ترددت سابقا وحاليا وسيتم ترديدها في المستقبل لأنها بكل بساطة أذا صدقتها وأمنت بها ستفعل المستحيل، وفي يوم من الأيام عملك البسيط سيكون سبب أن تكون أشهر شخص، وهذا ما حدث بالفعل مع إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا.

التقى "اليوم السابع" بالطالب بائع الفريسكا بعد التحاقه بطلية الطب جامعة الإسكندرية، للحديث عن أسباب تفوقه وأحلامه.

وقال إبراهيم إن التفوق في الدراسة لم يأتى في الثانوية العامة فقط بل بدأ الأمر فى الابتدائية حيث حصل علي ٩٩%، وفي الصف الثالث الإعدادي حصل علي ٢٩٧.٥ من ٣٠٠ أى ما يعادل ٩٩.٤% وفى الصف الثالث الثانوي حصل على ٩٩.٦%.

وأضاف إبراهيم أن تركيزه علي كلية الطب كان من أول ما بدأ مرحلة الثانوية العامة فهى بالنسبة له تعتبر حلم كبير بدأ فى تحقيقه طوال ثلاث سنوات والآن هو سعيد بتحقيقه ذلك الحلم.

وأردف: "سأظل يعمل بالفريسكا فى الإجازة الصيفية ليساعد والده وأنها بالنسبة له شئ كبير، فهو يقوم بالعمل بها منذ أن كان فى الصف الرابع الابتدائى، والأمر الذي سيجعلة يترك الفريسكا هو انشغاله في العمل بالطب في الصيف".

وأشار إبراهيم إلى أنه يحب كلية طب جامعة الإسكندرية، وقد عرض عليه أن يلتحق بأى جامعة خارج مصر مدفوعة المصاريف كاملة ولكنه رفض حبا فى التحدى وأخذ كل شئ خطوة بخطوة، فهو يتمنى التخرج من الإسكندرية ثم التفكير في السفر إلي الخارج فيما بعد".

وكانت قصة إبراهيم قد بدأت بتسجيل فيديو مع الدكتور حاتم خاطر عندما شاهد شجاعة وابتسامة إبراهيم فى بيع الفريسكا وأراد أن يوثقها بفيديو وقام بمشاركته مع أصدقائه على "فيس بوك".