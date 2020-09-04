اليوم السابع
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انفوجراف "التخطيط" تكشف أهداف وآليات مبادرات المشاركة المجتمعية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:35 م
انفوجراف "التخطيط" تكشف أهداف وآليات مبادرات المشاركة المجتمعية وزارة التخطيط
كتب أحمد حمادة

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نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفوجرافين حول مبادرة المشاركة المجتمعية وأهدافها، وآليات الوزارة لتفعيل مبادئها. 
 
وتناول الانفوجراف الأول الإشارة إلى الآليات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفعيلًا لمبادي مبادرة المشاركة المجتمعية مثل: تطبيق "الوزيرة تجيب" للتواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا لإيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل، إلى جانب تطبيق "شارك 2030" ليمكن المواطنين من متابعة المشاريع المختلفة المنفذة والجاري تنفيذها في كل محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مرصد اجراءات كوفيد 19  لرصد وتتبع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل الفئات المستفيدة.
 
وأشار الانفوجراف الثاني إلى الأهداف التي تستهدفها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية وتتمثل هذه الأهداف في توطين أهداف التنمية المستدامة والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، علاوة على تعزيز الشفافية والمسائلة من رصد وتحليل المشكلات المحلية وعمل تصور كامل لحلها ورفعها للوحدات المحلية والأحياء فى ملفات التخطيط المحلي، فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية بحيث يصبح المواطن شريكا أصيلا في حل مشاكله المجتمعية.
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التخطيط

المشاركة المجتمعية

رؤية مصر 2030

مبادرات المشاركة المجتمعية

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