اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:59 ص
انطلاق فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ سباق الهجن
جنوب سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت  بميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن  فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التنشيطي الأول بأشواط صباحية شاركت فيها هجن تمثل الأندية من  كل محافظات مصر.

وأعلنت الانطلاقة لجنة التحكيم   بحضور عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن بحضور كبار الملاك المشاركين فى السباق من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية.

كانت  فعاليات السباق التنشيطى انطلقت صباح أمس الخميس ومقررا تواصلها حتى غدا السبت،  وأعلنت لجنة التحكيم نتائج أشواط الفترة المسائية ليوم أمس الخميس وكانت فى الشوط الأول الذى تسابقت فيه الهجن على مسافة 3 كيلو مترات لنوع مفتوح سن " لبان"، أسفرت عن فوز  : خالد جمعة العقيرى حويطات  من محافظة السويس فى زمن 5 دقائق وحققها الهجين " العاصفة"، و سليمان سلامة مبارك  حويطات من محافظة السويس  فى زمن 5.13 وحققها الهجين " صبحان"، وعادل عيد سالم عيايدة من شمال سيناء فى زمن 5.23 وحققها الهجين " اخضيران"، وحراز سليم سويلم حويطات من محافظة السويس  فى زمن 5.37 وحققها الهجين "غزلان"، وحسن ابومرزوق حويطات من محافظة السويس فى زمن 5.58 وحققها الهجين "مضيحى"، وسالم هاشل ابوغاليه ترابين من محافظة الاسماعيلية وحققها فى زمن 6.05 وحققها الهجين "جحيشان"، وسليمان حسن السويركى من محافظة شمال سيناء فى زمن 6.27 وحققها الهجين " شعيله"،وعياد ناصر نصر عيايدة من محافظة الاسماعيلية وحققها فى زمن 6.39 الهجين  سمحه.

والشوط الثانى مارثون  سن مفتوح  نوع " حراير" لمسافة 6 كيلو متر وفاز بالشوط عبدالله ابوالشيخ حويطات من السويس  فى زمن 10.51 حققها الهجين " بلهان" وخليل على ابوعكفة احيوات من الاسماعيلية  فى زمن 11.2 حققها الهجين " الفاعل"، وسليم حسين حويطات  من الاسماعيلية  فى زمن 11.13 حققها الهجين " الهادى"، وعبدالعزيز الزميلى  عليقات من جنوب سيناء  فى زمن 11.27 حققها الهجين " ضبعان"وسليمان البندر ترابين من جنوب سيناء فى زمن 11.45 حققها الهجين " متعب".

وفى الفترة الصباحية حصد الهجانة من محافظتى الاسماعيلية والسويس المراكز الأولى بأول شوطين انطلاقة فعاليات سباق الهجن التنشيطى الأول للموسم الرياضى الجديد بمضمار سباق الهجن بشرم الشيخ ، وجرى سباق الشوط التراثى سن مفتوح  مختلط لمسافة 10 كيلو متر وكانت نتائجه بحسب ترتيب الفائزين والنادى الرياضى التابع له بمحافظته هى فوز الهجين " الجارح " بالمركز الأول، فى زمن 16 دقيقة و25 ثانية لصاحبه على محمد سلمى حويطات من نادى السويس ، و"شعيلان"، فى زمن 17.03، لصاحبه  على محمد سلمى  حويطات  من نادى السويس ، و " شمران" فى زمن 17.25 لصاحبه سلامه ابوعبيد عيايده من نادى الإسماعيلية ، و" خضيران"  فى زمن 17.37 لصاحبه جمعه هليل معازه من نادى الإسماعيلية ، و" غبشان" فى زمن 17.45 لصاحبه محمد دخل الله ترابين من نادى الاسماعيلية.

وفى الشوط الثانى " الزعامة " شاركت الهجن من سن مفتوح مختلط على مسافة 6 كيلو مترات ، وفاز بالمركز الأول " نجم" فى زمن 10.5 لصاحبه محمد زايد سليمان تياها من نادى الإسماعيلية ، و " السهم" فى زمن 10.7 لصاحبه سلامه ابوالشيخ حويطات من نادى السويس، و"فزاع" فى زمن 10.9 دقائق لصاحبه سليمان سلامه مبارك حويطات من نادى السويس ، و " قمره" فى زمن 10.27 دقائق، لصاحبه جمعه هليل معازه  من نادى الاسماعيلية ، و " الكايد" فى زمن 10.37 دقائق. لصاحبه  محمد حمدان نجم احيوات من نادى الإسماعيلية.

ضمت لجنة التحكيم كلا من المحكمين خضر اجرابيع سلام، وعمر القرم ، وسارى مسلم عليان، ومهدى سالم سليمان.

وكانت انطلقت أمس على أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي الأول للموسم الرياضى 20/21 وينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط إجراءات الاحتراز من كورونا.

ويشارك فى السباق هجن من مختلف محافظات مصر حضر بها ملاكها لخوض السباقات والتنافس على المراكز الأولى وحصد جوائز تشجيعية يقدمها الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محبين وداعمين للسباقات.

 

 


جنوب سيناء

الهجن

شرم الشيخ

سيناء

الابل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

أمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء وخفيفة على القاهرة والعظمى 36 فى طقس اليوم

أمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء وخفيفة على القاهرة والعظمى 36 فى طقس اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة

افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم.. صور

افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم.. صور

الداخلية تقدم للطلاب كتيب يشرح خطوات التقديم لكلية الشرطة

الداخلية تقدم للطلاب كتيب يشرح خطوات التقديم لكلية الشرطة

استخدام مكواة ملابس بهذه الطريقة يقلل من استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

استخدام مكواة ملابس بهذه الطريقة يقلل من استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

تعرف على مشروع إحياء مسار آل البيت بالقاهرة وأماكن المزارات × 9 معلومات

تعرف على مشروع إحياء مسار آل البيت بالقاهرة وأماكن المزارات × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة