انطلاق فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ

جنوب سيناء ـ محمد حسين

انطلقت بميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التنشيطي الأول بأشواط صباحية شاركت فيها هجن تمثل الأندية من كل محافظات مصر.

وأعلنت الانطلاقة لجنة التحكيم بحضور عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن بحضور كبار الملاك المشاركين فى السباق من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية.

كانت فعاليات السباق التنشيطى انطلقت صباح أمس الخميس ومقررا تواصلها حتى غدا السبت، وأعلنت لجنة التحكيم نتائج أشواط الفترة المسائية ليوم أمس الخميس وكانت فى الشوط الأول الذى تسابقت فيه الهجن على مسافة 3 كيلو مترات لنوع مفتوح سن " لبان"، أسفرت عن فوز : خالد جمعة العقيرى حويطات من محافظة السويس فى زمن 5 دقائق وحققها الهجين " العاصفة"، و سليمان سلامة مبارك حويطات من محافظة السويس فى زمن 5.13 وحققها الهجين " صبحان"، وعادل عيد سالم عيايدة من شمال سيناء فى زمن 5.23 وحققها الهجين " اخضيران"، وحراز سليم سويلم حويطات من محافظة السويس فى زمن 5.37 وحققها الهجين "غزلان"، وحسن ابومرزوق حويطات من محافظة السويس فى زمن 5.58 وحققها الهجين "مضيحى"، وسالم هاشل ابوغاليه ترابين من محافظة الاسماعيلية وحققها فى زمن 6.05 وحققها الهجين "جحيشان"، وسليمان حسن السويركى من محافظة شمال سيناء فى زمن 6.27 وحققها الهجين " شعيله"،وعياد ناصر نصر عيايدة من محافظة الاسماعيلية وحققها فى زمن 6.39 الهجين سمحه.

والشوط الثانى مارثون سن مفتوح نوع " حراير" لمسافة 6 كيلو متر وفاز بالشوط عبدالله ابوالشيخ حويطات من السويس فى زمن 10.51 حققها الهجين " بلهان" وخليل على ابوعكفة احيوات من الاسماعيلية فى زمن 11.2 حققها الهجين " الفاعل"، وسليم حسين حويطات من الاسماعيلية فى زمن 11.13 حققها الهجين " الهادى"، وعبدالعزيز الزميلى عليقات من جنوب سيناء فى زمن 11.27 حققها الهجين " ضبعان"وسليمان البندر ترابين من جنوب سيناء فى زمن 11.45 حققها الهجين " متعب".

وفى الفترة الصباحية حصد الهجانة من محافظتى الاسماعيلية والسويس المراكز الأولى بأول شوطين انطلاقة فعاليات سباق الهجن التنشيطى الأول للموسم الرياضى الجديد بمضمار سباق الهجن بشرم الشيخ ، وجرى سباق الشوط التراثى سن مفتوح مختلط لمسافة 10 كيلو متر وكانت نتائجه بحسب ترتيب الفائزين والنادى الرياضى التابع له بمحافظته هى فوز الهجين " الجارح " بالمركز الأول، فى زمن 16 دقيقة و25 ثانية لصاحبه على محمد سلمى حويطات من نادى السويس ، و"شعيلان"، فى زمن 17.03، لصاحبه على محمد سلمى حويطات من نادى السويس ، و " شمران" فى زمن 17.25 لصاحبه سلامه ابوعبيد عيايده من نادى الإسماعيلية ، و" خضيران" فى زمن 17.37 لصاحبه جمعه هليل معازه من نادى الإسماعيلية ، و" غبشان" فى زمن 17.45 لصاحبه محمد دخل الله ترابين من نادى الاسماعيلية.

وفى الشوط الثانى " الزعامة " شاركت الهجن من سن مفتوح مختلط على مسافة 6 كيلو مترات ، وفاز بالمركز الأول " نجم" فى زمن 10.5 لصاحبه محمد زايد سليمان تياها من نادى الإسماعيلية ، و " السهم" فى زمن 10.7 لصاحبه سلامه ابوالشيخ حويطات من نادى السويس، و"فزاع" فى زمن 10.9 دقائق لصاحبه سليمان سلامه مبارك حويطات من نادى السويس ، و " قمره" فى زمن 10.27 دقائق، لصاحبه جمعه هليل معازه من نادى الاسماعيلية ، و " الكايد" فى زمن 10.37 دقائق. لصاحبه محمد حمدان نجم احيوات من نادى الإسماعيلية.

ضمت لجنة التحكيم كلا من المحكمين خضر اجرابيع سلام، وعمر القرم ، وسارى مسلم عليان، ومهدى سالم سليمان.

وكانت انطلقت أمس على أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي الأول للموسم الرياضى 20/21 وينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط إجراءات الاحتراز من كورونا.

ويشارك فى السباق هجن من مختلف محافظات مصر حضر بها ملاكها لخوض السباقات والتنافس على المراكز الأولى وحصد جوائز تشجيعية يقدمها الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محبين وداعمين للسباقات.