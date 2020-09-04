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انطلاق أولى فعاليات السياحة في متحف "بيت الكريتلية" بعد فتح المواقع الاثرية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:15 م
انطلاق أولى فعاليات السياحة في متحف "بيت الكريتلية" بعد فتح المواقع الاثرية بيت الكريتلية
كتبت آمال رسلان

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نظم متحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية" بالقاهرة معرضاً فنياً تحت عنوان: "ملتقي مصر الدولي للفنون التشكيلية"، في نسخته الحادية عشر، والذي سيستمر حتى 10 سبتمبر من الشهر الجاري، بحضور نخبة من الفنانين من مختلف أنواع فنون الرسم والفنون التطبيقية وأشغال الأخشاب والنحت.
 
وحضر افتتاح المعرض الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، والمخرج علاء نصر، والدكتور محمد عبد الغني مدير متحف الأديب طه حسين، وأيضاً عدد كبير من الفنانيين.
 
وصرحت مرفت عزت مدير عام المتحف، إن افتتاح الملتقي شهد حضور كوكبة من كبار الفنانين التشكيليين في مصر والوطن العربي، حيث يحرص المعرض علي استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمن خطة الوزارة لربط الآثار بمختلف أنواع الفنون والتفاعل مع كل شرائح المجتمع.
 
وأضافت أن أعمال الفنانين المشاركين في الملتقي وصلت لأكثر من 100 عمل فني متنوع، وذلك ما بين بورتريهات، تصوير زيتي، أكريليك، فوتوغرافيا، ونحت.
 
كما قام على هامش الملتقى مجموعة متنوعة من الورش الفنية التي تشرف عليها الفنانة الأردنية آن الزغبي، وكان من أبرز الفنانين المشاركين، تومل سمير من دولة الجزائر، جهاد نصر من دولة فلسطين، عبدالله البارقي من دولة السعودية، فاطمة طهوري، فاطمة الوكيلي من دولة المغرب، نجلاء السعدي من سلطنة عمان، بالإضافة إلى ستين مشاركاً من جمهورية مصر العربية أبرزهم:  علي السيد  رئيس ملتقي مصر الدولي للفنون، و حنان النحراوي الفنانة العالمية، و مصطفي صادق، د. حسن الطوخي، و ريم أحمد السنراوي من مزدوجي الإعاقة، مينا منصور  أخصائي الترميم بمتحف جاير اندرسون، وكان ضمن ضيوف شرف المهرجان المستشار أشرف عرابي، و السفير جيهان النمرسي .
 
وكانت وزارة السياحة والاثار قررت فتح جميع المواقع الاثرية والمتاحف بجمهورية مصر بداية من اول سبتمبر الجارى، وذلك وفقا لاجراءات احترازية مشددة مع التأكيد على الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وتوفير المواد المعقمة.
 
 
 

 

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بيت الكريتلية

معرض فنى

الاثار

اخبار مصر

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