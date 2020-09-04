امين عام الأمم المتحدة يدين التفجير الانتحاري في الكاميرون

كتبت - هند المغربي

ادان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم على المدنيين في قرية تستضيف نازحين داخليًا في منطقة أقصى الشمال في الكاميرون، والذي وقع منذ يومين، وأدى التفجير الانتحاري إلى مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة 14 آخرين، ومن جانبه أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أن هذا الهجوم المروع يأتي بعد شهر واحد فقط من مقتل 18 شخصًا وإصابة 15 آخرين في هجوم لمجموعة مسلحة على موقع للنازحين داخليًا في نفس المنطقة في 2 أغسطس.

وطالب جوتيريش بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع يجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، مضيفا أنه يجب حماية جميع المدنيين في الكاميرون.