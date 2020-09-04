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اليوم السابع: الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر الطيران أو خصخصة مترو الأنفاق

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:39 م
اليوم السابع: الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر الطيران أو خصخصة مترو الأنفاق اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تنفى 12 شائعة.. وتؤكد: لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران أو خصخصة مترو الأنفاق.. لا مساس بمجانية التعليم ولا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء.. الداخلية تنفى سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات فى حالة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.. والزراعة: لا صحة لتفشى مرض الدرن بين الماشية.
 

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ـ الحكومة تنفى 12 شائعة.. وتؤكد: لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران أو خصخصة مترو الأنفاق.. لا مساس بمجانية التعليم ولا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء.. الداخلية تنفى سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات فى حالة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.. والزراعة: لا صحة لتفشى مرض الدرن بين الماشية

 
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اليوم السابع

الحكومة

السيسى

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