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الوحدة المحلية بقرية النمسا تناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:03 ص
الوحدة المحلية بقرية النمسا تناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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ناشدت الوحدة المحلية بقرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر 2020، وذلك بناء على التوجيهات الواردة بشأن المهلة الممنوحة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وفى نفس السياق أكدت الوحدة المحلية بقرية النمسا، فى بيان صحفى، أنه سيتم تطبيق تعليمات محافظة الأقصر بأنه سوف يتم قطع المرافق عن المباني المخالفة وعدم تركيب أي عدادات كودية لتلك المباني، إلا بعد سداد رسوم جدية التصالح قبل إنتهاء المهلة في30 سبتمر 2020، كما سيتم تنفيذ الإزالات لكافة المباني المخالفة بكل حزم اعتباراً من 1 أكتوبر 2020 عقب إنتهاء مهلة التقدم مباشرة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وتؤكد محافظة الأقصر، أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وهذه الإجراءات مرتبطة بمنظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة على مستوى المحافظة (وحدة المتغيرات المكانية).

وكان قد تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مقر مجلس مدينة أرمنت والمركز التكنولوجى المتطور والذى يعمل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة لإنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، بالإضافة إلى تلقى طلبات التصالح فى المخالفات، وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة مجلس مدينة أرمنت ومد كابلات كهرباء ومرافق جديدة ضمن خطة تطوير المبنى وتجديده.

كما شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فاعليات تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما إلتقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة ، ونافذة أخرى للخزينة، وأوضح محافظ الأقصر خلال جولته على أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة.

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الاقصر

التصالح بمخالفات البناء

الوحدة المحلية لقرية النمسا

اخبار الاقصر

مهلة التصالح بمخالفات البناء

اخبار المحافظات

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