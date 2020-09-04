المكسيك تعتزم المشاركة فى المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسى ضد كورونا

كتب وكالات

أعلن وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، أن بلاده تخطط للمشاركة فى تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسى "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا فى أكتوبر المقبل، بحسب "روسيا اليوم".

وقال إبرارد إن اللقاح قد يتم توريده للمكسيك، ثم سيقوم آلاف المتطوعين باختباره الشهر القادم، فى حال وافقت على ذلك الهيئات المكسيكية المعنية، وكان إبرارد قد صرح فى وقت سابق بأن 2000 متطوع مكسيكى سيشاركون فى الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V".

وأصبح اللقاح المذكور أول لقاح ضد فيروس كورونا مسجل فى العالم. وأبدت نحو 20 دولة اهتماما باللقاح الروسي، كانت من بينها المكسيك التى تسعى للمشاركة فى تحالفات دولية مختلفة معنية بتطوير لقاح ضد الفيروس الذى حصد أرواح أكثر من 60 ألف شخص فى المكسيك.