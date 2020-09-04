المطران شيحان يدعو الموارنة فى مصر لإقامة يوم صلاة من أجل لبنان اليوم

كتب مايكل فارس

دعا المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة إلى تلبية دعوة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، لإقامة يوم صلاة وصوم من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الجمعة.

وقال المطران في بيان نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة:" الأباء الكهنة والرهبان والراهبات الأجلاء وأبناء إبرشية القاهرة المارونية المباركين تحية محبة وسلام، تجاوبا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس لإقامة يوم صلاة وصوم في الرابع من شهر سبتمبر 2020 ، وذلك لمرور شهر على الانفجار الأليم في مرفأ بيروت – لبنان، ندعو رعايانا وكهنتنا ومؤمنينا لإحياء هذا اليوم بتقديم الصلوات من أجل لبنان ليعود له دوره ورسالته.

وتابع المطران: "كما سأحتفل بالذبيحة الإلهية على هذه النيّة في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر غدا الجمعة الساعة العاشرة صباحا. لنصلي ونصوم معا متضامنين مع قداسة البابا فرنسيس وكنيستنا المارونية وكل مؤمني العالم".

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قد دعا إلى يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، وسيكون الجمعة، الرابع من سبتمبر، كما دعا الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التى يرونها مناسبة.