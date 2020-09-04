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المصرية للاتصالات بالقائمة النهائية للمرشحين لجوائز "جلوبال كاريير" العالمية 2020

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:10 م
المصرية للاتصالات بالقائمة النهائية للمرشحين لجوائز "جلوبال كاريير" العالمية 2020 عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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أعلنت لجنة الخبراء المستقلة، لجوائز "Global Carrier Awards" لعام 2020 القائمة النهائية لشركات الاتصالات المرشحة للحصول علي الجائزة العالمية.
 
وجاءت الشركة المصرية للاتصالات في القائمة النهائية لثلاث جوائز رئيسية من جوائز "جلوبال كاريير 2020"، حيث تم ترشيحها للحصول على جائزة أفضل مركز بيانات "داتا سنتر"، وجائزة "مشروع العام" في مجال الشبكات البحرية، وكذلك جائزة "أفضل مبادرات كورونا".
 
كانت اللجنة، قد أعلنت أن اختيار الشركات المرشحة لم يكن سهلا هذا العام، والذى شهد أحداثًا غير متوقعة أبرزها الظروف الاستثنائية التى صاحبت جائحة كوفيد-19.
 
ومن المنتظر، أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز 2020 في الثانى والعشرين من أكتوبر المقبل، وسيتم منح الجوائز في حفل "افتراضي" يتم بثه عبر شبكة الإنترنت، نتيجة للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم هذا العام مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يصاحبه من تباعد اجتماعي.

المصرية للاتصالات

داتا سنتر

جلوبال كاريير

عادل حامد

الرئيس التنفيذي للشركة المصرية

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