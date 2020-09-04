اللحظات الأولى بعد انفجار ملهى ليلى فى جورجيا.. فيديو وصور

كتب محمد سعودى

بثت وسائل إعلام فى جورجيا، مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع الانفجار القوى الذى هز العاصمة تبليسى، اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فوفقا للتليفزيون الجورجى الرسمى لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون جراء الانفجار المروع.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام جورجية، وقع الانفجار داخل ملهى قرب صالة الاحتفالات الموسيقية الكبيرة التابعة للفلهارمونيا الوطنية، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.

An explosion has taken place in the centre of #Tbilisi, #Georgia, near the building of the Great Philharmonic Concert Hall, reports say, citing eyewitnesses.#SputnikUpdate #Breaking pic.twitter.com/qMvz6i7uGr — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) September 4, 2020

وفى وقت سابق، أشار التليفزيون الرسمي في جورجيا أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأحدهما في حالة خطرة، لافتًا إلى أن الحادث وقع خلال أعمال الترميم فى المبنى، وأكدت الشرطة أن سببه يكمن، حسب المعطيات الأولية، في انفجار أسطوانة أوكسجين.



كما أشار التلفزيون إلى أن السلطات أغلقت الشارع الذي وقع فيه الحادث، مؤكدًا أن الانفجار هشم النوافذ في بعض المنازل المجاورة.



الشرطة في محيط الانفجار



ضحايا في انفجار جورجيا