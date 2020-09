اللحظات الأولى بعد انفجار ملهى ليلى فى جورجيا.. فيديو وصور

بثت وسائل إعلام فى جورجيا، مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع الانفجار القوى الذى هز العاصمة تبليسى، اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فوفقا للتليفزيون الجورجى الرسمى لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون جراء الانفجار المروع.

#BREAKING : A gas explosion in #Tblisi , Georgia killed at least 1 person and injured 2 others. More updates to come. LIVE FEED: https://t.co/oaI54RTepj #FOX26AM #LIVEDESK pic.twitter.com/PRQRxBNn4h

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام جورجية، وقع الانفجار داخل ملهى قرب صالة الاحتفالات الموسيقية الكبيرة التابعة للفلهارمونيا الوطنية، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.

An explosion has taken place in the centre of #Tbilisi, #Georgia, near the building of the Great Philharmonic Concert Hall, reports say, citing eyewitnesses.#SputnikUpdate #Breaking pic.twitter.com/qMvz6i7uGr