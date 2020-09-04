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اللحظات الأولى بعد انفجار ملهى ليلى فى جورجيا.. فيديو وصور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:43 م
اللحظات الأولى بعد انفجار ملهى ليلى فى جورجيا.. فيديو وصور ضحية في انفجار ملهى ليلى في جورجيا
كتب محمد سعودى

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بثت وسائل إعلام فى جورجيا، مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع الانفجار القوى الذى هز العاصمة تبليسى، اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فوفقا للتليفزيون الجورجى الرسمى لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون جراء الانفجار المروع.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام جورجية، وقع الانفجار داخل ملهى قرب صالة الاحتفالات الموسيقية الكبيرة التابعة للفلهارمونيا الوطنية، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.

وفى وقت سابق، أشار التليفزيون الرسمي في جورجيا أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأحدهما في حالة خطرة، لافتًا إلى أن الحادث وقع خلال أعمال الترميم فى المبنى، وأكدت الشرطة أن سببه يكمن، حسب المعطيات الأولية، في انفجار أسطوانة أوكسجين.


كما أشار التلفزيون إلى أن السلطات أغلقت الشارع الذي وقع فيه الحادث، مؤكدًا أن الانفجار هشم النوافذ في بعض المنازل المجاورة.

الشرطة في محيط الانفجار
الشرطة في محيط الانفجار

 

ضحايا في انفجار جورجيا
ضحايا في انفجار جورجيا

 

موقع الانفجار في جورجيا
موقع الانفجار في جورجيا

 

 


انفجار ملهى ليلى في جورجيا

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جورجيا

اخبار جورجيا

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