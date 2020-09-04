يُشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قام بزيارة إلى مينسك أمس الخميس لتقديم الدعم لبيلاروسيا على إثر اضطراب الأوضاع بها في الفترة الأخيرة.

وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقَا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الماضي.