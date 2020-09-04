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القبض على مقاول هارب من 77 حكما بغرامات 10 ملايين جنيه بالتبين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:50 ص
القبض على مقاول هارب من 77 حكما بغرامات 10 ملايين جنيه بالتبين متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط مقاول هارب من 77 حكما قضائيا وغرامات 10 ملايين جنيه فى منطقة التبين، وحرر محضر بالواقعة، ونجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، بنطاق مديرية أمن القاهرة، فى ضبط (مقاول - مقيم بدائرة شرطة مصر القديمة) مطلوب التنفيذ عليه فى 77 حكم حبس جزئى وغرامات فى قضايا "مبانى، إستيلاء، سرقة تيار كهربائى، تبديد، نصب" بإجمالى حبس 14سنة و3 شهور.

 

وبلغت الغرامات المالية المستحقة بحق المتهم نحو (9.041.387 تسعة مليون وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وسبع وثمانون جنيه). وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.


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