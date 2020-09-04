اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتحمل مصاريف المدارس لأبناء التجار المتضررين من كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:22 م
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتحمل مصاريف المدارس لأبناء التجار المتضررين من كورونا المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية عن تحمل الغرفة التجارية لمصاريف المدارس لأبناء تجار الإسماعيلية المتضررين من أحداث كورونا سواء بالوفاة أو العزل بأحد المستشفيات بالإسماعيلية.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الغرفة سوف تحمل مصاريف أبناء التجار المتضررين بكورونا يدخل ضمن المسئولية المجتمعية التي تسعى الغرفة من خلال مجلس الإدارة إلى العمل عليها من اليوم الأول للمجلس الحالى.

وأضاف "عثمان"، أن المجلس سيتحمل التكلفة كاملة دون إضافة أي أعباء إلى ميزانية الغرفة التجارية، مشيرًا إلي أن الشروط الواجب توافرها كالتالى:

أن يكون الأب أو الأم من التجار المسجلين بالغرفة والذين تضرروا من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة وأدى ذلك إلى الموت أو العزل بالمستشفيات داخل الإسماعيلية وبموجب الشهادات الصحية التي تشير إلى ذلك، ولا يشترط أن يكون التاجر مسددًا لرسوم الغرفة التجارية، والأمر مفتوح لكل تجار الإسماعيلية والمسجلين فقط بالغرفة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 68 ألف تاجر وعلى كل أنحاء المحافظة .

كما يشترط أن يكون الابن أو الابنه مسجلًا بالمدارس الحكومية ولا ينطبق الأمر على المدارس التجربيه أو اللغات أو الخاصة، وبحد أقصى 2 من الأولاد في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية فقط، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لاستقبال الطلبات في كل مركز ومدينة من مراكز المحافظة وسوف يتم الإعلان عن الأسماء وأرقام التليفونات والمقرات، خلال ساعات من الآن وجميعهم أيضًا من التجار.

 


الغرفه التجاريه بالاسماعيليه

متضررى كورونا

مصابى كورونا

اخبار الاسماعيله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة