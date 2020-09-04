الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتحمل مصاريف المدارس لأبناء التجار المتضررين من كورونا

أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية عن تحمل الغرفة التجارية لمصاريف المدارس لأبناء تجار الإسماعيلية المتضررين من أحداث كورونا سواء بالوفاة أو العزل بأحد المستشفيات بالإسماعيلية.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الغرفة سوف تحمل مصاريف أبناء التجار المتضررين بكورونا يدخل ضمن المسئولية المجتمعية التي تسعى الغرفة من خلال مجلس الإدارة إلى العمل عليها من اليوم الأول للمجلس الحالى.
وأضاف "عثمان"، أن المجلس سيتحمل التكلفة كاملة دون إضافة أي أعباء إلى ميزانية الغرفة التجارية، مشيرًا إلي أن الشروط الواجب توافرها كالتالى:
أن يكون الأب أو الأم من التجار المسجلين بالغرفة والذين تضرروا من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة وأدى ذلك إلى الموت أو العزل بالمستشفيات داخل الإسماعيلية وبموجب الشهادات الصحية التي تشير إلى ذلك، ولا يشترط أن يكون التاجر مسددًا لرسوم الغرفة التجارية، والأمر مفتوح لكل تجار الإسماعيلية والمسجلين فقط بالغرفة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 68 ألف تاجر وعلى كل أنحاء المحافظة .
كما يشترط أن يكون الابن أو الابنه مسجلًا بالمدارس الحكومية ولا ينطبق الأمر على المدارس التجربيه أو اللغات أو الخاصة، وبحد أقصى 2 من الأولاد في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية فقط، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لاستقبال الطلبات في كل مركز ومدينة من مراكز المحافظة وسوف يتم الإعلان عن الأسماء وأرقام التليفونات والمقرات، خلال ساعات من الآن وجميعهم أيضًا من التجار.
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