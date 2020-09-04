الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتحمل مصاريف المدارس لأبناء التجار المتضررين من كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية عن تحمل الغرفة التجارية لمصاريف المدارس لأبناء تجار الإسماعيلية المتضررين من أحداث كورونا سواء بالوفاة أو العزل بأحد المستشفيات بالإسماعيلية.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الغرفة سوف تحمل مصاريف أبناء التجار المتضررين بكورونا يدخل ضمن المسئولية المجتمعية التي تسعى الغرفة من خلال مجلس الإدارة إلى العمل عليها من اليوم الأول للمجلس الحالى.

وأضاف "عثمان"، أن المجلس سيتحمل التكلفة كاملة دون إضافة أي أعباء إلى ميزانية الغرفة التجارية، مشيرًا إلي أن الشروط الواجب توافرها كالتالى:

أن يكون الأب أو الأم من التجار المسجلين بالغرفة والذين تضرروا من فيروس كورونا خلال الفترة السابقة وأدى ذلك إلى الموت أو العزل بالمستشفيات داخل الإسماعيلية وبموجب الشهادات الصحية التي تشير إلى ذلك، ولا يشترط أن يكون التاجر مسددًا لرسوم الغرفة التجارية، والأمر مفتوح لكل تجار الإسماعيلية والمسجلين فقط بالغرفة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 68 ألف تاجر وعلى كل أنحاء المحافظة .

كما يشترط أن يكون الابن أو الابنه مسجلًا بالمدارس الحكومية ولا ينطبق الأمر على المدارس التجربيه أو اللغات أو الخاصة، وبحد أقصى 2 من الأولاد في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية فقط، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لاستقبال الطلبات في كل مركز ومدينة من مراكز المحافظة وسوف يتم الإعلان عن الأسماء وأرقام التليفونات والمقرات، خلال ساعات من الآن وجميعهم أيضًا من التجار.