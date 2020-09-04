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العراق يعلن تدمير سلاح الجو مخبأ لداعش قرب سامراء

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:41 م
العراق يعلن تدمير سلاح الجو مخبأ لداعش قرب سامراء الجيش العراقي - ارشيفية
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل، منذ قليل، أن خلية الإعلام الأمني في العراق كشفت عن تدمير سلاح الجو العراقي مخبأ لداعش قرب سامراء.
 
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، تدمير وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
 
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن الأبطال في طيران الجيش، وخلال تقديمهم الدعم والإسناد للقوات الأمنية في منطقة الحويجات على نهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء، تمكنوا من تدمير وحرق وكر لعصابات داعش الإرهابية.
 
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين حين وآخر ضبط "أوكار" تابعة لتنظيم "داعش" وتدمير أخرى بطلعات جوية في صلاح الدين ومحافظات أخرى كانت تخضع لسيطرة التنظيم، قبل أن يتم تحريرها خلال عمليات عسكرية مدعومة دوليا.

الجيش العراقي

العراق

الطيران العراقي

داعش

وكر داعش

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