العراق تعلن تدمير وكر لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين

وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، تدمير وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن الأبطال في طيران الجيش، وخلال تقديمهم الدعم والإسناد للقوات الأمنية في منطقة الحويجات على نهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء، تمكنوا من تدمير وحرق وكر لعصابات داعش الإرهابية.



يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين حين وآخر ضبط "أوكار" تابعة لتنظيم "داعش" وتدمير أخرى بطلعات جوية في صلاح الدين ومحافظات أخرى كانت تخضع لسيطرة التنظيم، قبل أن يتم تحريرها خلال عمليات عسكرية مدعومة دوليا.