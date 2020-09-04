

وأعرب الأمين العام لمنظمة أوبك عن خالص امتنانه لمبادرة العراق الكريمة باستضافة ذكرى مرور 60 عاما لمنظمة أوبك في قاعة الشعب في باب المعظم ببغداد وهو موقع تأسيس المنظمة فى عام 1960.



وأضاف باركيندو قائلا "من المؤسف أننا لم نتمكن من إحياء ذكرى تأسيس أوبك في سبتمبر في نفس المكان الذي انعقد فيه "مؤتمر بغداد" التاريخي بين 10 و 14 سبتمبر 1960 " مشيرا إلى أنه كان اجتماعا تاريخيا من جميع النواحي وشهد رؤية مشتركة للدول المؤسسة .



وقال باركيندو إن "حكمة الأعضاء المؤسسين أدت إلى إنشاء منظمة مستبصرة نمت في مكانتها وتأثيرها لتصبح كيانًا متميزًا داخل مجتمع الطاقة العالمي"، يذكر أن أوبك هي منظمة حكومية دولية تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء المؤسسين الخمسة وهم السعودية والعراق وايران والكويت وفنزويلا وقد اتسعت عضويتها منذ ذلك الحين إلى 13 دولة منتجة للنفط، يشار الى أن هذا الشهر سوف يشهد ايضا احتفال أوبك بمرور 55 عامًا على انتقال الأمانة العامة للمنظمة إلى العاصمة النمساوية فيينا.