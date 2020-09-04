العثور على جثة طفلة متغيبة بمركز المنصورة مقتولة داخل شيكارة أمام منزلها

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالي قرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على جثة طفلة مقتولة داخل شيكارة بعد اختفائها، منذ أمس.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من أهالى قرية الحواوشة التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة طفلة داخل شيكارة وملقاة على سلالم أحد العقارات بالقرب من منزلها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز ب، برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة تدعى سهير أحمد شلبى وتبلغ من العمر 3 سنوات وبسؤال أهلها أكدوا أنها متغيبة منذ الأمس ويبحثون عنها ، وسمعوا أن أحد الأشخاص والذي يقطن فى المنزل المقابل لهم عثر على طفلة مقتولة، واكتشفنا عقب ذلك أنها سهير وموضوعه داخل شيكارة على سلالم المنزل المقابل لهم.

يتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" على ذمة تصرفات النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات، حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وتحديد الجانى وسرعة ضبطه.