اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الطيران ترد على شائعة ضعف الإجراءات الوقائية بالمطارات أو رفع أسعار التذاكر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:10 ص
الطيران ترد على شائعة ضعف الإجراءات الوقائية بالمطارات أو رفع أسعار التذاكر وزارة الطيران المدني
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نفت وزارة الطيران فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات
 
وأكدت استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، بالإضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل‪ (PCR) ‬بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد‪.‬
 
كما نفت الوزارة ما تم تداوله من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة، كما يتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط حركة الطيران.
 
 

رفع تذاكر الطيران

انخفاض الاجراءات الوقائية

مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

الكأس فين يا جبلاية؟.. اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا

الكأس فين يا جبلاية؟.. اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا

الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة