اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:32 ص
الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثالث من سبتمبر أيلول ارتفاعا من 11 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم التاسع عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

وارتفع أيضا عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 26 من 12 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85102 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.  


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