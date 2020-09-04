اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:53 م
الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و 5495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


الصحة

كورونا

وزارة الصحة

اصابات كورونا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة