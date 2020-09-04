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الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:49 م
الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا فلسطين
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة الفلسطينية سجلت 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الخميس أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات، وأعلنت "الصحة الفلسطينية"، عن تسجيل 5 حالات وفاة و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 612 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية  بعد إجراء 5076 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأضافت في بيان صحفي، أمس الخميس، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عاما)، ومواطنة (75 عاماً)، ومواطن (70 عاماً) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عاما) من محافظة رام اه والبيرة، ومواطنة (76 عاما) من العيزرية لمحافظة القدس. 

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى، وذلك وفق وسائل إعلام فلسطينية.

 


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