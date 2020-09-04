اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة الإيطالية توزع 11 مليون كمامة يوميا للطلاب مع إعادة فتح المدارس

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:17 ص
الصحة الإيطالية توزع 11 مليون كمامة يوميا للطلاب مع إعادة فتح المدارس وزير الصحة الايطالى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن إيطاليا ستوفر 11 مليون قناعا طبيا للطلاب والمعلمين في المدارس الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع إعادة فتح المدارس، حسبما قالت وكالة "انسا" الإيطالية.

وقال سبيرانزا في تقريره إلى مجلس الشيوخ : مقارنة بالمعلومات السابقة، فإن منحنى الوباء على المستوى الأوروبي تدهور بشكل كبير، مع الارتفاع التدريجي في عدد الإصابات.

وتابع : الأولوية القصوى هي إعادة فتح المدارس. من أجل هذا الهدف "بذلنا كل طاقاتنا، مضيفا أن كافة المدارس سوف تفتح أبوابها مجددا في سبتمبر بأمان، موضحا أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في أوروبا وفي العالم التي ستوفر 11 مليون قناع للطلاب والمعلمين.

وأشار وزير الصحة إلى أن ارتداء الأقنعة في المدارس إلزامي، ويجب الالتزام بها عندما تكون هناك اتصالات ومخاطر ملموسة، منوها أن هذا الاجراء يمكن تعديله في حالات وبائية خاصة.

وأكد نائب وزير الصحة بيرباولو سيليري أن "الخطأ الذي ارتكبناه في البداية كان التقليل من فائدة الكمامات"، فلقد "استخف بها العالم الغربي بأسره، وكانت إرشادات منظمة الصحة العالمية شديد التقلب بادئ ذي بدء".

وقال المسؤول الصحى أن "المنظمة العالمية للصحة قالت في يونيو الماضي إن الأسوأ لم يأت بعد"، بينما "كان من الأنسب قول مثل هذه الجملة في وقت سابق".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 1397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حدثت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه "تم إجراء 92790 تحليل كشف آخر منذ يوم أمس، أي أقل بـ10169 مسحة عن أمس، والتي تمخضت عن تسجيل 1326 نتيجة إيجابية جديدة، من ناحية الإصابة بعدوى كوفيد 19.

وأشارت وزارة الصحة الى أنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لقي 10 أشخاص حتفهم أيضًا، وهو رقم يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35507 منذ بداية حالة الطوارئ، كما يشهد مرضى العناية المركزة ارتفاعًا، بزيادة بـ10 أشخاص مقارنة بأمس و120 في المجموع الكلي".

وأوضح البيان أن "هناك حاليًا 28915 شخصًا إيجابيًا في إيطاليا، بالإضافة إلى 120 مريضًا في أقسام العناية المركزة، وأن هناك 1505 مرضى في المستشفى ممن يعانون من الأعراض و27290 في الحجر المنزلي.

ولفتت الوزارة الى أن 208490 تعافوا منذ بداية حالة الطوارئ في البلاد، وأن هناك 272912 حالة إجمالا،أما على المستوى الإقليمي فقد كانت أعلى زيادة في الحالات في مقاطعة لومبارديا مع 228 حالة إيجابية جديدة، تليها كامبانيا مع 193 حالة، ومن ثم لاتسيو بـ154، واختتمت بالقول إنه "لم تخلُ أية مقاطعة من الإصابات في الـ24 ساعة الأخيرة".

 


ايطاليا

الكمامة

فيروس كورونا

كوفيد 19

فتح المدارس في ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة