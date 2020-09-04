الصحة الإيطالية توزع 11 مليون كمامة يوميا للطلاب مع إعادة فتح المدارس

كتبت فاطمة شوقى

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن إيطاليا ستوفر 11 مليون قناعا طبيا للطلاب والمعلمين في المدارس الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع إعادة فتح المدارس، حسبما قالت وكالة "انسا" الإيطالية.

وقال سبيرانزا في تقريره إلى مجلس الشيوخ : مقارنة بالمعلومات السابقة، فإن منحنى الوباء على المستوى الأوروبي تدهور بشكل كبير، مع الارتفاع التدريجي في عدد الإصابات.

وتابع : الأولوية القصوى هي إعادة فتح المدارس. من أجل هذا الهدف "بذلنا كل طاقاتنا، مضيفا أن كافة المدارس سوف تفتح أبوابها مجددا في سبتمبر بأمان، موضحا أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في أوروبا وفي العالم التي ستوفر 11 مليون قناع للطلاب والمعلمين.

وأشار وزير الصحة إلى أن ارتداء الأقنعة في المدارس إلزامي، ويجب الالتزام بها عندما تكون هناك اتصالات ومخاطر ملموسة، منوها أن هذا الاجراء يمكن تعديله في حالات وبائية خاصة.

وأكد نائب وزير الصحة بيرباولو سيليري أن "الخطأ الذي ارتكبناه في البداية كان التقليل من فائدة الكمامات"، فلقد "استخف بها العالم الغربي بأسره، وكانت إرشادات منظمة الصحة العالمية شديد التقلب بادئ ذي بدء".

وقال المسؤول الصحى أن "المنظمة العالمية للصحة قالت في يونيو الماضي إن الأسوأ لم يأت بعد"، بينما "كان من الأنسب قول مثل هذه الجملة في وقت سابق".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 1397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حدثت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه "تم إجراء 92790 تحليل كشف آخر منذ يوم أمس، أي أقل بـ10169 مسحة عن أمس، والتي تمخضت عن تسجيل 1326 نتيجة إيجابية جديدة، من ناحية الإصابة بعدوى كوفيد 19.

وأشارت وزارة الصحة الى أنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لقي 10 أشخاص حتفهم أيضًا، وهو رقم يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35507 منذ بداية حالة الطوارئ، كما يشهد مرضى العناية المركزة ارتفاعًا، بزيادة بـ10 أشخاص مقارنة بأمس و120 في المجموع الكلي".

وأوضح البيان أن "هناك حاليًا 28915 شخصًا إيجابيًا في إيطاليا، بالإضافة إلى 120 مريضًا في أقسام العناية المركزة، وأن هناك 1505 مرضى في المستشفى ممن يعانون من الأعراض و27290 في الحجر المنزلي.

ولفتت الوزارة الى أن 208490 تعافوا منذ بداية حالة الطوارئ في البلاد، وأن هناك 272912 حالة إجمالا،أما على المستوى الإقليمي فقد كانت أعلى زيادة في الحالات في مقاطعة لومبارديا مع 228 حالة إيجابية جديدة، تليها كامبانيا مع 193 حالة، ومن ثم لاتسيو بـ154، واختتمت بالقول إنه "لم تخلُ أية مقاطعة من الإصابات في الـ24 ساعة الأخيرة".