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الزراعة تنفى شائعتى تفشى الدرن بين الماشية واحتواء الأرز على الزرنيخ

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:19 ص
الزراعة تنفى شائعتى تفشى الدرن بين الماشية واحتواء الأرز على الزرنيخ وزارة الزراعة
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الزراعة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن تفشى مرض الدرن بين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشى مرض الدرن أو أى أمراض وبائية بين الماشية بأى من محافظات الجمهورية، وأن الوضع الصحى للماشية بمختلف المحافظات آمن تماماً، مُشددةً على شن حملات دورية لتحصين الماشية، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروسات أو أوبئة بينها، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
كما نفت الوزارة ما تردد أيضا بشأن احتواء الأرز المصرى على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء الأرز المصرى على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام، مُوضحةً أن الأرز المصرى سليم وآمن تماماً، حيث يتم ريه بمياه نظيفة مع استخدام أسمدة ومبيدات فى زراعته مطابقة لكل المواصفات القياسية وخالية من أى مواد سامة أو محظورة.
 

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