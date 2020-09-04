اليوم السابع
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الزراعة تضبط 7054 كيلو دهون وهياكل دواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:38 ص
الزراعة تضبط 7054 كيلو دهون وهياكل دواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة لحوم غير صالحة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقريرا واردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة بشأن اللحوم المضبوطة خلال الفترة من 16/8 وحتى 28 الماضى أسفرت هذه الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (7054) كجم ما بين دهون وهياكل دواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر وقد بلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها (5) محضر بهذه المخالفات وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة.

 وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشراقية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

 وذكر تقرير الخدمات البيطرية ، أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى قام اطباء ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل

وأظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (6130) رأس من الماشية داخل هذه المجازر , فيما بلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (479,655) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر .


مجازر اللحوم

ضبط اللحوم

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

لحوم فاسدة

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