الزراعة تحيل 30 شركة للنيابة لتزويرها مستندات سلامة المنتجات

كتب عز النوبى

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة عن إحالة 30 شركة تعمل فى مجال تصدير المنتجات الزراعية للنيابة العامة بعد ثبوت تزويرها مستندات دالة على سلامة المنتجات الزراعية خلال العاميين الماضيين وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تقوم باتخاذ جميع إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

وتأتى إحالة الشركات للنيابة فى إطار ضبط منظومة الرقابة على جودة الصادرات، والتى ترصد المنتج من بداية وجوده فى المزرعة إلى أن يتم تصديره، وهى المنظومة المطبقة منذ منتصف عام 2017 ، على محاصيل الفراولة والرمان والجوافة والعنب والفلفل.

وتوقع عقوبات على شركات الصادرات الزراعية المخالفة فى حالة ثبوت تلاعب أو تزوير فى أوراق سلامة المنتجات، منها الإيقاف لمدة تصل إلى 6 شهور، أو الإحالة إلى النيابة العامة، وسبب الإجراءات المشدد حفاظا على سمعة الصادرات المصرية لأنه عند وجود تلاعب فى شحنة واحدة تقوم الدولة المستوردة بإغلاق الواردات من مصر بالكامل لجميع المحاصيل – وليس الشركة المصدرة فقط، موضحا أن هناك الكثير من الشركات الملتزمة والتى تقوم بتنفيذ قواعد التصدير ذات الصلة مثل شهادة الصحة النباتية وتحليل متبقيات المبيدات، متابعا إن إفساح المجال أمام هؤلاء المتلاعبين يوقع أكبر الضرر على الشركات المصرية.

وفى حال تكرار التلاعب لثلاث مرات من الشركة نفسها أو المصدر يتم شطب اسمه من سجلات الحجر الزراعى نهائيا ولا يسمح لها بالتصدير مرة أخرى.