الرئيس الإنسان .. السيسى يوجه بعلاج مسنة أثناء تفقد مشروعات شرق القاهرة.. صور

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة.

الرئيس السيسي يتحدث مع السيدة

وقالت السيدة المسنة للرئيس: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضت قبولى".



الرئيس السيسي يحاور أحد المسئولين عن مشروعات شرق القاهرة

ومن جانبه سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة المسنة عن الذى رفض علاجها، قائلا لها: "عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة.

وأكملت السيدة المسنة حديثها: "والمصحف انتخبتك"، داعية الله التوفيق والسداد للرئيس، قائلة " ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك ".





الرئيس السيسي يستمع لمطالب إحدى السيدات



الرئيس السيسي يعد السيدة بالاستجابة لمطالبها



الرئيس السيسي يوجه العاملين بمشروعات شرق القاهرة بسرعة الإنجاز



الرئيس السيسيى خلال حديثه مع السيدة



جانب من حولة الرئيس السيسي بمشروعات شرق القاهرة