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الداخلية تنفى سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات حال عدم تركيب الملصق

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:17 ص
الداخلية تنفى سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات حال عدم تركيب الملصق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الداخلية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ، ما تردد من أنباء بشأن سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
 
وأوضحت  أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التى تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة دون أن يترتب على ذلك أى غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك فى ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي وحرص الوزارة على إدارة الحركة المرورية إلكترونيا ورفع مستوى السلامة المرورية كخطوة نحو تطبيق منظومة النقل الذكية.
 

اللوحات المعدنية

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