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الحكومة تنفى شائعة مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:08 ص
الحكومة تنفى شائعة مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، مُؤكداً أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحاً أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، مشدداً على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية‪.‬
 
وفي سياق متصل، سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز الـ 48 ساعة وإزالتها على الفور.
 
 

التصالح فى مخالفات البناء

الحكومة

مد المهلة

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

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