الحكومة تغلق 22 مدرسة بسبب كورونا بعد 3 أيام من بدء الدراسة في فرنسا.

كتب أحمد علوى

أعلن جان ميشيل بلانكير وزير التربية والتعليم الفرنسي اليوم الجمعة خلال استضافته على قناة أوروبا 1 الفرنسية، أن 22 مدرسة مغلقة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس بعد 3 أيام من بدء العام الدراسى الجديد بسبب وباء كورونا المستجد، وقال بلانكير خلال كلمته، "بالمقارنة مع 60.000 مدرسة أو كلية أو ثانوية في فرنسا ، هذا رقم صغير نسبيًا"، وفيما يتعلق بالفصول أشار إلى ان هناك حوالي مائة فصل متضررين من كورونا، وهو يختلف كل يوم، وتابع أن الحكومة تعمل وفق 250 بروتوكول في اليوم، وهذا يعني 250 حالة اشتباه في Covid-19.

وقال بلانكير: "لابد أن نعرف أن انتشار الفيروس بين عدد قليل للغاية من الطلبة مرتبط بالفعل بعوامل خارجية عن المدرسة، ولكن وجود إصابات او اشتباهات أدى بنا على إغلاق المؤسسات التعليمية المشتبه بها".

وأكد وزير التربية والتعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير الأحد الماضى أن وزارته على أتم الاستعداد من أجل ضمان دخول مدرسي جديد ناجح بالرغم من التحديات الصحية التي يفرضها وباء فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أن دوائر قطاع التربية تعمل دون هوادة لكي تكون السنة الدراسية الجديدة عادية وتتابع عن كثب تطور الجائحة بالتعاون مع اللجنة العليا للصحة العامة بفرنسا.