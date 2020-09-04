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بعد وصول رسالة الموافقة على الطلب..

الجوازات السعودية تكشف إجراءات إتمام السفر فى ظل جائحة كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:18 م
الجوازات السعودية تكشف إجراءات إتمام السفر فى ظل جائحة كورونا السعودية
وكالات

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أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية إجراءات إتمام السفر بعد وصول رسالة الموافقة على طلب السفر، فى خضم أزمة جائحة كورونا التي تعيشها المملكة والعالم أجمع.

وقام أحد السعوديين بالاستفسار عبر حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وصلني قبل قليل الموافقة على السفر للخارج لغرض الدراسة عن طريق أبشر، وطلب مني إحضار قرار الابتعاث عند السفر ولكن أنا طالب على حسابي الشخصي ولا يوجد لدي قرار ابتعاث".

ورد الحساب الرسمي للجوازات: "عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية".


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