اليوم السابع
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"الثروة الداجنة " مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والتصدير

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:00 ص
"الثروة الداجنة " مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والتصدير الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتورعبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة ، بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن القطاع نجح خلال الأعوام الماضية ، فى تحقيق  أعلى إنتاجية بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بعدما وصل حجم الإنتاج الى 14 مليار دجاجة سنويا بزيادة مليار دجاجة عن العام الماضى ، وأيضا زيادة الناتج من البيض وهو ما منح فرصة كبيرة لان تيتح امام المنتجين فرصا للتصدير بعد أعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور .

وشدد السيد ، في تصريجات خاصة لـ  "اليوم السابع " ، على ضرورة الحفاظ على المنتجين الحاليين وتوفير الدعم المناسب ، الذى يضمن لهم البقاء داخل المنظومة ، مطالبا بضرورة إعادة بورصة الدواجن مرة أخرى ، لافتا الى المنظومة المصرية لصناعة الدواجن لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبرى عندما يتم فتح باب التصدير للخارج .

 

 


الدواجن

تصدير الدواجن

منظومة الدواجن

الغرف التجارية

تصدير

استيراد

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