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"التنظيم والإدارة" يوافق على تسوية أوضاع 200 موظف بجامعة عين شمس

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:49 ص
"التنظيم والإدارة" يوافق على تسوية أوضاع 200 موظف بجامعة عين شمس صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتب أحمد حمادة

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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلامياً بالتسوية لعدد 200 موظف يعملون بجامعة عين شمس، وقال رئيس الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر هذه اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أصدر منشور رقم 1 لسنة 2019، وطالب فيه كافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه.
 
 

التنظيم والادارة

جامعة عين شمس

تسوية الموظفين

موظفى عين شمس

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