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التعليم العالى تعلن تسجيل رغبات 210 آلاف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:45 ص
التعليم العالى تعلن تسجيل رغبات 210 آلاف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 210 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، اليوم الجمعة ، أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى مع إطلاق المرحلة الثانية للتنسيق للثانوية العامة ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

 

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصى حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

 


تنسيق المرحلة الثانية

اخبار مصر

تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق الكليات 2020

نتيجه المرحله الأولى للتنسيق

المرحله الثانيه للتنسيق

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