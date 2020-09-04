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التخطيط تطلق حملة "ابدأ مستقبلك" بجامعة الأقصر لتشجيع ريادة الأعمال

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:41 م
التخطيط تطلق حملة "ابدأ مستقبلك" بجامعة الأقصر لتشجيع ريادة الأعمال هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية
كتب أحمد حمادة

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أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030 ، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بجامعة الأقصر، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن جامعة الأقصر، الدكتور  وائل عبدالكريم  متخصص فى ريادة الأعمال، إياد عرابى رئيس مؤسسة الفن من الناس.

يأتى ذلك في إطار إطلاق الحملة بالجامعات، واستكمالاً لسلسلة "أبدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في مدارس محافظات مصر المختلفة بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

 
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الاعمال، حيث تسعى لترسيخ هذه التوجهات في نظم التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، مشيرة إلى أن التقدم التكنولوجى الهائل سيؤدى إلى خلق نوع جديد من الوظائف، وذلك  من خلال تحقيق رؤية واضحة وهى النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
 
وأضافت هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا فى الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادى التى تساهم فى توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات فى المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو نشر فكر ريادة الأعمال، والعمل الحر بين الشباب، وأن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع، مضيفة أن الاهتمام بالجانب التعليمى لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة،
 
وأضافت غادة خليل "وصلنا إلى 13 جامعة حتى الآن فى حملة "أبدأ مستقبلك جامعات"، حيث بدأت الحملة بجامعة حلوان وانتهت بجامعة الأقصر، وذلك للاستثمار فى طلبة الجامعات وتأهيلهم والإستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخريـن.
 
وأشاد الدكتور ربيع سلامة، بمجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة التى تساهم في إدارة عجلة الاقتصاد في أي دوله لافتًا أن الدولة كانت فى حاجة لتلك المشروعات والأفكار المبتكرة، حيث أن الشباب المصري لديهم العديد من الأفكار المبتكرة والطاقات الايجابية التي لابد من الاستفادة بها.
 
وتناولت الجلسة عدة موضوعات مهمة في مجال ريادة الأعمال حيث ناقشت الجلسة أهمية ريادة الأعمال للدولة والشباب وصفات رائد الأعمال المتمثلة فى وضوح الهدف والبحث عن أسلوب معين فى الحياة وعدم الخوف من الفشل إضافة إلى أن يكون رائد الأعمال صاحب شخصية حالمة وفعال ولا يستسلم للعوائق، وما الفرق بين المشروع الريادى والمشروع العادى وكيفية نجاح رائد الأعمال، مع عرض قصة نجاح تحفيزية على شباب الجامعة عن فكرة إنشاء مؤسسة فنية تعمل على نشر ودعم جميع الفنون مثل صناعة الأفلام القصيرة وغيرها من الفنون التى توفر احتياجات محافظة الاقصر لأحد رواد الأعمال الناجحين بالمحافظة.

مشروع رواد 2030

ريادة الأعمال

وزارة التخطيط

التخطيط

الاقصر

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