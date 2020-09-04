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التحقيق مع طبيب نفسى متهم بالتحرش بمرضاه بزعم وجود علاج جديد بالأحضان

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:54 م
التحقيق مع طبيب نفسى متهم بالتحرش بمرضاه بزعم وجود علاج جديد بالأحضان متهم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تجرى نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية تحقيقات موسعة مع "ا.م" طبيب نفسى فى البلاغ المقدم ضده من4 فتيات يتهمونه بالتحرش جنسيا بهن أثناء العلاج، بعد زعمه بأن هناك طريقة حديثة للعلاج عن طريق الأحضان والتلامس.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأطباء النفسيين"،عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث تم تحديد الطبيب وضبطه.

وفتحت نيابة غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية مساء أمس تحقيقا موسعا فى أول بلاغ رسمى من 4 فتيات من مدينة طنطا ضد طبيب نفسى يدعى "ا.م.ا"، يتهمونه بالتحرش جنسيا بهم داخل عيادته.

وتقدم محامى الضحايا بالبلاغ أمام النيابة الكلية بطنطا ضد الطبيب، وفتحت النيابة التحقيق فى البلاغ الذى استمر أكثر من 6 ساعات متصلة استمعت فيه لأقوال الضحايا.

وكشفت الضحايا فى أقوالهن، توجهن للطبيب فى عيادته بحثا عن علاج نفسي، وادعى المشكو فى حقه أن هناك علاجا جديدا بالبوس والأحضان هو علاج مناسب لهن، وأن هذه الطريقة معترف بها عالميا ويستخدمها عدد من الأطباء.

وأضافت الضحايا أنهن واجهن تلك المحاولات برفض قاطع، ولكن الطبيب كان يصر على ذلك وسبق وأن غافلهن وتحرش بهن.

وأكدت الضحايا أن الطبيب هددهن بالتشهير بهن الأمر الذى دفعهن لتقديم بلاغ ضده أمام النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 


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نيابة طنطا

طبيب طنطا المتحرش

ضحايا طبيب طنطا المتحرش

طبيب التحرش

الطبيب المتحرش

طبيب طنطا

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