"التباس" في تطبيق الحجر الصحي ببريطانيا لاختلاف القواعد في أنحاء المملكة

رويترز

واجه المسافرون القادمون إلى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، ما وصفه وزير النقل "بالالتباس" في تطبيق قواعد الحجر الصحي إذ تطبق ويلز واسكتلندا قواعد لم تطبقها إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

وقررت ويلز فرض حجر صحي على القادمين من البرتغال وجبل طارق وبولينزيا الفرنسية وجزر ميكونوس وزاكينثوس ولسبوس وباروس وأنتيباروس وكريت اليونانية اعتبارا من اليوم الجمعة.

وستطبق اسكتلندا ذات الإجراءات على القادمين من البرتغال وبولينزيا الفرنسية اعتبارا من السبت، بينما لن تطبق إنجلترا ولا أيرلندا الشمالية نفس الإجراءات عليهم.

وقال وزير النقل جرانت شابس لقناة سكاي نيوز "أعلم أن الأمر يسبب التباسا لأن القواعد ليست موحدة" في أنحاء المملكة المتحدة.

ولدى سؤاله عن إجراء فحوص كورونا في المطارات قال شابس إن الفحص الذي يجرى في يوم الوصول لن يكون دالا على الأرجح.

وأوضح قائلا "إجراء فحص في اليوم الأول لدى القدوم للبلاد لن يرصد على الأرجح الأغلبية العظمى ممن سافروا بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن خبراء الصحة في الحكومة يعتقدون أن مثل هذا الاختبار لن يرصد سوى سبعة بالمئة ممن يحملون الفيروس.

وأضاف "لذا يتعين أن تكون هناك فترة حجر صحي، ربما سبعة أو ثمانية أيام، وقد ينبغي إجراء فحص وقتها.. تلك هي الإجراءات التي نعمل بها".