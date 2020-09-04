التأمينات تتنازل عن 90% من المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة، للاستفادة من الإعفاءات المقررة و التى تصل إلى نسبة 90٪ من قيمة المبالغ الإضافية على الاشتراكات.

وأوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2020 والذى قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية على مديونية الاشتراكات، بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد أصل الدين.

وأضاف رئيس الهيئة أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين 90٪ و 50٪ فإذا ما تم سداد أصل الاشتراكات خلال الفترة من 17 أغسطس و حتى 15 أكتوبر يتم الإعفاء من 90٪ من المبالغ الإضافية المستحقة.

و عن شريحة الإعفاءات الثانية و الثالثة قال عوض إنه إذا قام المؤمن علية أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر و حتى 14 ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الإضافية بنسبة 70٪. أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر و حتى 14 فبراير 2021 كانت نسبة الإعفاءات 50٪.

كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس2020.