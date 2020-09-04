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البنتاجون يأمر بإغلاق صحيفة "ستارز اند سترايبس" العسكرية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:39 م
البنتاجون يأمر بإغلاق صحيفة "ستارز اند سترايبس" العسكرية البنتاجون
كتبت: نهال أبو السعود

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أمر البنتاجون بإغلاق الصحيفة العسكرية Stars and Stripes نهاية الشهر، على الرغم من جهود الكونجرس لمواصلة تمويل المنشور الذي مضى عليه قرن من الزمان، وفقا لمجلة بوليتيكو.

وأشارت المجلة، إلى إن الأمر بوقف النشر بحلول 30 سبتمبر، وحل المنظمة بحلول نهاية يناير، هو أحدث دفعة في تحرك البنتاجون في وقت سابق من هذا العام لخفض تمويل الصحيفة البالغ 15.5 مليون دولار من ميزانية الوزارة.

واعترض أعضاء في الكونجرس على قرار وقف التمويل لأشهر. وأرسل أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الدفاع مارك إسبر هذا الأسبوع لحثه على إعادة التمويل وقعها 15 عضوًا في مجلس الشيوخ - بما في ذلك الجمهوريون والديمقراطيون - تحذر إسبر من أن الوزارة محظورة قانونًا من إلغاء برنامج الميزانية أثناء سريان قرار مستمر مؤقت يمول الحكومة الفيدرالية.

Stars and Stripes, military newspaper for service members, in jeopardy of losing more than $15M in Pentagon funding

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة: "ستارز اند سترايبس هي جزء أساسي من حرية الصحافة في بلادنا والتي تخدم نفس السكان المكلفين بالدفاع عن هذه الحرية".

كما أعرب السناتور ليندسي جراهام في رسالة منفصلة إلى إسبر في آواخر أغسطس، عن معارضته لهذه الخطوة، واصفًا سترايبس بأنها "صحيفة مسقط رأس قيمة" لأفراد القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين موظفًا في جميع أنحاء العالم".

 

Collectibles Militaria United States Newspapers Lot of 10 original 1942-1945 WORLD WAR II Stars & Stripes newspapers zsco.iq

في المذكرة، تقول الإدارة إن إسبر قرر التوقف عن نشر الورقة نتيجة لمراجعته للميزانية على مستوى القسم. وقالت المذكرة إن خطط إغلاق الصحيفة ستنتظر في 14 سبتمبر، وستصدر الصحيفة النهائية في 30 سبتمبر.

تم إصدار أول صحيفة تسمى Stars and Stripes لفترة وجيزة جدًا في عام 1861 أثناء الحرب الأهلية، لكن الصحيفة بدأت في النشر بشكل ثابت خلال الحرب العالمية الأولى. عندما انتهت الحرب، انتهى النشر، فقط ليعود مرة أخرى في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، مما يوفر وقت الحرب أخبار تكتبها القوات خصيصًا للقوات في المعركة.


البنتاجون

مارك اسبر

ستارز اند سترايبس

الولايات المتحدة

الجيش الامريكي

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