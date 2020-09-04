اليوم السابع
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البابا تواضروس يشكل مجلس فنى ويحدد 12 تخصصا للأعضاء

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:13 م
البابا تواضروس يشكل مجلس فنى ويحدد 12 تخصصا للأعضاء البابا تواضروس الثانى
كتب مايكل فارس

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أصدر البابا تواضروس الثاني، قرارا بابويا بتشكيل مكتب فنى لقداسته يضم 12 شخصا ، وبحسب القرار حدد البابا 12 تخصص لأعضاء المجلس .
 
 
  1. كمال جاد شاروبيم سعد
  2. شريف عدلي كيرلس
  3. إيهاب فلتاؤوس تواضروس
  4. نعيم كامل إبراهيم
  5. اللواء أمين فؤاد روماني
  6. سمير نجيب قزمان
  7. وديع حنا ناشد
  8. هاني ميلاد مسعد
  9. جميل بشرى حنا
  10. هاني كميل معوض
  11. بربارة سليمان
  12. وجيه صبحي جاد الله
 

ويختص المجلس الفني المشكل بالأتي:

 
1. إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبانى أخرى تابعة لقداسة البابا
2. التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذة المشروعات
3. توفيق اوضاع المباني القديمة التى بدون تراخيص
4. تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقا للاحتياجات
5. عمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجا سواءالكنائس والمدارس والمستشفيات
6. توظيف كوادر لإدارة العقود وتسجيل الأراضي
7. توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية
8. توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية
9. عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين معماري ومدني وإليكتروميكانيكال ومرور
10. وضع جدول بأتعااب استرشادية وزمن تسليم رسومات لللاستشارين 
11. وضع قوائم من المقاولين المعتمدين حفر وخرسانة وطوب
12. وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين
 

 
 

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