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"الإحصاء" يكشف ارتفاع عدد مستخدمى الهاتف المحمول لـ 96 مليون خط

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:00 ص
"الإحصاء" يكشف ارتفاع عدد مستخدمى الهاتف المحمول لـ 96 مليون خط هواتف محمولة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حقق عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 96.4 مليون مشترك، مقارنة بنحو 93.4 مليون مشترك خلال شهر مارس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين مشترك.

 

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتركين في التليفون الثابت بلغ نحو 9.5 مليون مشترك في شهر مارس الماضي، مقابل بنحو 8.1 مليون مشترك في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليون مشترك.

 

وتبنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة طموحة من أجل تعزيز سرعات الأنترنت في الفترة الأخيرة، وخاصة مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل استيعاب حجم الطلب الزائد المتوقع، حيث رفعت وزارة الاتصالات متوسط سرعة الانترنت، ليتطور متوسط سرعات تحميل الانترنت فى مصر على مؤشر Oookla في الفترة من يناير 2019 -  يناير 2020، ووفقا لنتائج مصر فى يناير 2020، فإن ترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقياً وذلك بدلا من المركز الأربعين أفريقيا فى يناير 2019.

 

وأطلقت وزارة الاتصالات قبل أيام منصة مصر الرقمية بعدد 70 خدمة، مثل استخراج وتجديد البطاقة التموينية وتجديد رخص المركبات والقيادة وكذلك خدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية إلكترونيا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين على "منصة مصر الرقمية" إلى 42 ألفا و855 طلبا حتى الاثنين الماضي، تتصدرهم خدمات التموين ثم التوثيق.


الاحصاء

جهاز الإحصاء

مشتركى المحمول

الانترنت

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